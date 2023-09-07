Москва 07 сентября 2023, 12:16 Московский велопрокат будет работать по спецтарифам в День города Специальные тарифы введут на все велосипеды московского проката в День города Сайт мэра и правительства Москвы

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Ко Дню города в столице введут специальные тарифы на велопрокат. В течение трех дней арендовать велосипеды можно будет за пять рублей, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Мы дарим москвичам возможность воспользоваться спецпредложением на всех 10 тысячах велосипедов сети городского проката „Велобайк“», — отметил он.

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Ликсутов добавил, что с 8 по 10 сентября на все прокатные велосипеды будут действовать тарифы «День города» — для станционных велосипедов и «День города 2.0» — для электровелосипедов 2.0. Москвичи и туристы смогут арендовать транспорт за пять рублей на сутки.

Он уточнил, что тариф включает 60 минут бесплатных минут, дальше стоимость будет поминутной. В частности, станционный велосипед можно будет взять в аренду за четыре рубля в минуту, электровелосипед 2.0 — за пять рублей в минуту.

Для владельцев «Единого» на карте «Тройка» и студентов с картой москвича останется возможность арендовать городские велосипеды бесплатно. Новые тарифы будут действовать в веб-приложении «Велобайк».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно. Также в обычном режиме будут курсировать 16 ночных маршрутов наземного транспорта.