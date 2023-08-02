Москва 02 августа 2023, 13:03 Московский урбанистический форум стартовал в столице Мэр Москвы Собянин объявил о старте Московского урбанистического форума Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Московский урбанистический форум (МУФ) начал свою работу в столице. В рамках мероприятия проведут деловую программу, а также выставки, концерты и мастер-классы. О старте форума сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Сразу четыре площадки открыли свои двери для москвичей. Среди них «Лужники», Гостиный двор, «Зарядье» и Манеж. На каждой из них будут работать тематические зоны. Их посвятят истории города, спортивных комплексов, развитию социальной сферы и многому другому.

Реклама

Собянин подчеркнул, что все мероприятия бесплатные, но на некоторые нужна предварительная регистрация. Площадки будут работать до 10 сентября.

Ранее москвичам анонсировали программу ко дню открытия МУФ в «Лужниках».