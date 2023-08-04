Москва 04 августа 2023, 12:34 Московский урбанистический форум начал работу в «Зарядье» Площадка Московского урбанистического форума в парке «Зарядье» начала работу Сайт мэра и правительства Москвы

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В парке «Зарядье» началась программа Московского урбанистического форума. До 10 сентября гостей ждут выставки, мастер-классы и большой фестиваль. О том, чем форум удивит посетителей на этой площадке, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Так, концертный зал парка превратился в единую выставочную площадку, посвященную мегапроектам столицы. Центральной частью выставки станет мультимедийный кинетический арт-объект «Десять мегапроектов Москвы», где каждый сможет узнать о важных инициативах в городе при помощи 3D-композиций и лазерных моделей.

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«В рамках экспозиции „Город для каждого“ в „Зарядье“ представят ключевые мегапроекты для развития российской столицы. А концертный зал примет основную деловую программу форума „Москва-2030. Город, устремленный в будущее“ и станет основной дискуссионной площадкой для тех, кто формирует городские пространства», — пояснил Бочкарев.

Именно в парке «Зарядье» также пройдет финал мультидисциплинарной премии MUF Community Awards, где станут известны имена победителей во множестве номинаций, посвященных лучшим проектам по развитию столицы. Кроме того, там же пройдет конкурс видеоработ «Культурный код. Москва».

Ранее для гостей форума анонсировали премьеру аудиовизуального перформанса на основе нейросетей. Графика и световые проекции превратят фасад Дворца водных видов спорта «Лужники» в трехмерный экран, где художники покажут современную столицу, ее архитектурные памятники и динамичную жизнь мегаполиса.