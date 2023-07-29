29 июля 2023, 11:33
Московский урбанфорум в «Лужниках» представит мероприятия детей
Специальная программа для детей пройдет на Московском урбанфоруме в «Лужниках»
Для юных гостей впервые подготовили спецпрограмму на Московском урбанфоруме в «Лужниках». Дети смогут позаниматься развитием речи и дыхательной гимнастикой, а также посмотреть мультфильмы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
На площадке «Мой район» организуют игровые пространства по современным стандартам строительства новых кварталов столицы. Детям предоставят возможность возвести целый город в интерактивной песочнице. Также они смогут принять участие в активных играх, а инструкторы научат управлять мини-экскаваторами, доставая шарики из сухого бассейна.
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На фестивале в зоне городского хозяйства появится скалодром. Также дети смогут попробовать нанести дорожную разметку мелками через трафареты и изучить воду под микроскопом. Желающих научать вязать морские узлы и делать оригами.
Площадка модный маркет ждет юных гостей для игр в городки, соревнований в керпланке и участия в других спортивных мероприятиях. На площадке фестиваля «Сделано в Москве» можно нанести аквагрим. Также там пройдут занятия по валянию, изготовлению украшений из оргстекла, созданию флорариума.
Посетителям шатра «Траектория роста» обещают полное погружение в мир современных профессий, новых знаний и интересных знакомств.
Ранее жителям столицы рассказали, что цирковой фестиваль «Улочки московские» состоится на Московском урбанфоруме. Он будет проходить в «Лужниках» с 1 августа по 10 сентября.
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