12 апреля 2023, 13:59
Московский университет закрыли на карантин из-за вспышки кори
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в Москве закрыли на карантин из-за вспышки кори
Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина объявил карантин из-за вспышки кори. Вуз отправил студентов на внеплановые каникулы с 12 по 16 апреля.
На сайте учебного заявления уточнили, что в эти дни в здании будут проводить противоэпидемические мероприятия, поэтому студентов не будут пускать в университет.
Реклама
Источник «360» рассказал, что учащимся велели сделать прививки от кори с 12 по 16 апреля — пока вуз не работает. После им нужно загрузить справку о вакцинации в личный кабинет на сайте вуза.
«В ближайшее время в студгородке появятся пункты вакцинации от кори. Воспользуйтесь этой возможностью, берегите себя и своих близких, носите маски!» — сказано в сообщении, которое рассылают студентам университета.
В пресс-службе вуза MSK1.ru рассказали, что отправили студентов на каникулы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что это нормальная для весны ситуация, никакой паники в вузе нет.
Вузы
Болезни
Москва 2023
Реклама
Реклама