Москва 12 апреля 2023, 13:59 Московский университет закрыли на карантин из-за вспышки кори РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в Москве закрыли на карантин из-за вспышки кори РИА «Новости»

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Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина объявил карантин из-за вспышки кори. Вуз отправил студентов на внеплановые каникулы с 12 по 16 апреля.

На сайте учебного заявления уточнили, что в эти дни в здании будут проводить противоэпидемические мероприятия, поэтому студентов не будут пускать в университет.

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Источник «360» рассказал, что учащимся велели сделать прививки от кори с 12 по 16 апреля — пока вуз не работает. После им нужно загрузить справку о вакцинации в личный кабинет на сайте вуза.

«В ближайшее время в студгородке появятся пункты вакцинации от кори. Воспользуйтесь этой возможностью, берегите себя и своих близких, носите маски!» — сказано в сообщении, которое рассылают студентам университета.

В пресс-службе вуза MSK1.ru рассказали, что отправили студентов на каникулы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что это нормальная для весны ситуация, никакой паники в вузе нет.