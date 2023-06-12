Москва 12 июня 2023, 13:03 Московский транспорт украсили флагами и гербами ко Дню России Дептранс: почти 9 тысяч флагов и гербов разместили на московском транспорте ко Дню России Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичный общественный транспорт декорировали символами страны по случаю празднования Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на его главу Максима Ликсутова.

В День России, 12 июня, в столице традиционно преобразовали транспорт к празднику.

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«В честь торжественной даты на автобусах, электробусах и трамваях разместили порядка 9 тысяч флагов России и гербов Москвы», — уточнил Ликсутов.

Медиаэкраны, расположенные в городском транспорте, сегодня транслируют кадры о знаковых местах. Например, пассажиры могут увидеть сюжеты о монументе «Покорителям космоса» и Аллее Героев космоса на ВДНХ, Здании Президиума РАН, Парке Горького и других. Кроме того, с экранов касс, платформ и билетопечатающих автоматов на железнодорожных станциях можно наблюдать баннеры и заставки с поздравлениями.

«Мы по традиции стараемся создать для наших пассажиров праздничное настроение. С Днем России!», — добавил глава дептранса.

Ранее мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России.