28 марта 2023, 18:39
Московский театр эстрады откроется после реконструкции осенью 2023 года
Реставрационные работы в московском государственном театре эстрады планируют завершить уже в сентябре этого года. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра столицы Сергея Собянина.
Капитальный ремонт в культурном учреждении не проводился с 1961 года. Благодаря реставрации в театре обновили сцену и зрительный зал. Также в ходе ремонта восстановлены исторические интерьеры и древесный паркет в фойе.
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Отмечается, что реставрационные работы в театре стартовали в 2020 году.
Реставрация
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