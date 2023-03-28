Москва 28 марта 2023, 18:39 Московский театр эстрады откроется после реконструкции осенью 2023 года

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Реставрационные работы в московском государственном театре эстрады планируют завершить уже в сентябре этого года. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра столицы Сергея Собянина.

Капитальный ремонт в культурном учреждении не проводился с 1961 года. Благодаря реставрации в театре обновили сцену и зрительный зал. Также в ходе ремонта восстановлены исторические интерьеры и древесный паркет в фойе.

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Отмечается, что реставрационные работы в театре стартовали в 2020 году.