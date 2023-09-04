Москва 04 сентября 2023, 17:29 Московский симуляционный центр обучил первую группу сиделок Обучение первой группы сиделок завершили в московском симуляционном центре Сайт мэра и правительства Москвы

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В симуляционном центре закончилось обучение первой группы сиделок. Слушатели освоили курсы по перемещению, гигиене, помощи при приеме пищи, профилактике осложнений и профессионального выгорания, оказанию первой помощи, сообщила замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Оксана Шалыгина.

«Уже 90 человек прошли повышение квалификации „Базовые навыки помощника по уходу“, более 70 сотрудников стационарных социальных учреждений обучены на тренинге „Оказание первой помощи“, а также 13 москвичей прошли короткий 16-часовой тренинг „Основы ухода за ослабленным родственником“», — уточнила она.

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Шалыгина отметила, что для сотрудников городских домов-интернатов разработали самый длительный курс подготовки квалифицированных помощников по уходу. Сейчас его осваивают 120 человек. Первыми выпустились 10 сотрудниц геронтологического центра «Тропарево» филиала социального дома «Обручевский». После успешной сдачи экзаменов они начали применять навыки в работе.

В общей сложности свыше тысячи помощников по уходу прошли специальное обучение. Это позволит повысить качество жизни в социальных домах и геронтологических центрах, отметила замглавы департамента.

Ранее около 60 тысяч соцработников повысили квалификацию в Институте профобразования Москвы. Они осваивают необходимые знания, связанные с технологиями обслуживания, уходом, оказанием первой помощи и эффективной коммуникацией.