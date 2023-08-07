Москва 07 августа 2023, 15:44 Московский речной транспорт пополнился еще одним электросудном Ликсутов: еще одно электросудно начало курсировать на маршруте «Киевский — Сердце столицы» Сайт мэра и правительства Москвы

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На первом регулярном маршруте «Киевский — Сердце столицы» запустили еще одно электросудно «Химка». Его внесли в реестр Российского классификационного общества для получения сертификации и допуска к пассажирским перевозкам, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«После многочисленных швартовых и ходовых испытаний электросуда принимает Российское классификационное общество. По итогам испытаний РКО выдают свидетельство о соответствии судна требованиям», — уточнил он.

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Также заммэра объяснил происхождение названия «Химка» тем, что все электросуда обозначают в честь московских рек. Такую идею выдвинули сами жители в 2021 году.

Ранее стало известно, что Москве передадут четыре электросудна из Петербурга и пять плавучих причалов из Перми. Новый экологичный водный транспорт, как и полностью электрические причалы, не будет загрязнять акваторию столицы и воздух в городе.