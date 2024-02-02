Москва 02 февраля 2024, 07:26 Московский производитель увеличил выпуск устройств для защиты от пожара более чем вдвое Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Компания «Эколайт», выпускающая устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП), в 2,2 раза нарастила объемы производства в 2023 году. Это удалось сделать благодаря системным мерам поддержки от московских властей, отметил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Благодаря поддержке московские производители электрического оборудования активно наращивают выпуск продукции», — сказал он.

Реклама

Овчинский подчеркнул, что компания «Эколайт» за 2023 год выпустила 35 тысяч устройств. Объемы ее производства выросли на 118%, по сравнению с 2022 годом.

«В 2024 году компания планирует нарастить объемы производства до 150 тысяч», — заметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Устройства защиты от дугового пробоя снижают риски возгорания за неисправности электропроводки и оборудования. А это самая частая причина пожаров. С 1 марта использование УЗДП в электроустановках станет обязательным для всех общественных зданий в России, в том числе школ, детских садов и общежитий.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Гендиректор предприятия Федор Немцов напомнил, что на сегодняшний день специалисты признали применение УЗДП в электроустановках зданий действенной мерой по предотвращению пожаров

«Накопленный опыт применения устройств в России послужил основой изменений в нормативной документации. Он дает нам возможность строить планы развития компании на долгие годы», — обратил внимание он.

Москва — город с развитым производством. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся около 720 тысяч человек. Они производят различные товары: от одежды и обуви до медицинского оборудования и сложной техники. Каждый год в городе открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых.

Столичные власти поддерживают предпринимателей. В Москве существует более 20 системных мер поддержки, в том числе целевые займы и субсидии, а также ряд антикризисных инструментов.