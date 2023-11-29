Москва 29 ноября 2023, 12:15 Московский производитель уходовой косметики вышел на маркетплейсы — Овчинский Министр Овчинский: «Фратти HB» начала продавать косметику на маркетплейсах Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Уходовую косметику для взрослых и детей московского производителя «Фратти HB» можно купить на маркетплейсах. Компания расширила каналы продаж, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Недавно компания расширила каналы реализации продукции — теперь она сотрудничает с ведущими маркетплейсами. Производственные мощности позволяют изготавливать более одной тысячи тонн продукции в год», — сказал он.

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Компания «Фратти HB» открылась в Москве в 1999 году. Она специализируется на выпуске взрослой и детской косметики для ухода, средствах гигиены и бытовой химии. В ассортименте производителя кремы, сыворотки, скрабы, гели для душа, средства для мытья посуды и стекол.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Продукцию московского производителя продавали в парфюмерно-косметических магазинах, а теперь и на электронных площадках. Компания также наладила сотрудничество с другими странами — Азербайджаном, Казахстаном, Грузией, Сербией, Узбекистаном, Вьетнамом, Белоруссией и Арменией.

Ежегодно в Москве открываются около 100 малых, от 40 до 50 средних и крупных предприятий. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок. Они производят разные виды продукции, от одежды до мебели. Компаниям предоставили более 20 мер поддержки, инфраструктуру и доступ к крупным рынкам сбыта.