Москва 12 января 2024, 11:20 Московский производитель смазочных материалов повысил выпускные мощности в 5 раз Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания, занимающаяся разработкой и выпуском смазочных материалов и масел, нарастила производственные мощности в пять раз. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Московские промпроизводства разрабатывают и создают высокотехнологичные продукты, отметил министр столичного правительства. По его словам, городские предприятия постоянно расширяют ассортимент и обустраивают новые площадки.

«Например, компания „Куппер“ построила промышленное производство по выпуску смазочных материалов, тем самым увеличив мощности в пять раз», — сказал Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Предприятие запатентовало собственную технологию, в которой применяются ионы меди. Она повышает ресурс механизмов и обеспечивает защиту от износа. При работе агрегата ионы меди заменяют элементы отработанного металла. Это позволяет любому механизму функционировать дольше и экономичнее расходовать топливо.

Масла московского производителя используют в различной технике, сообщила заместитель генерального директора по бренду и коммуникациям предприятия Инесса Стеклова. По ее словам, компания каждый год расширяет круг поставок и выходит на новые рынки сбыта. Для обеспечения продукцией промплощадке потребовалось расширение производства.

«Сейчас происходит процесс финальной настройки оборудования и всей площадки. В ближайшее время мы будем готовы открыть ее», — рассказала Стеклова.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва — город с развитым производством. Здесь работает свыше четырех тысяч промышленных площадок с общей численностью персонала более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям предлагают более 20 системных мер поддержки города, включая целевые займы и субсидии. Также работает ряд антикризисных инструментов.