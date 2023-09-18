Москва 18 сентября 2023, 09:20 Московский производитель швейных манекенов нарастил производство Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Резидент технопарка «Кунцево», предприятие Royal Dress forms, за первое полугодие увеличило объем производства швейных манекенов на 30%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что на территории технопарка в кооперации работают производители текстильной продукции и товаров смежных отраслей легкой промышленности.

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«Благодаря этому компании увеличивают объемы производства и расширяют ассортимент продукции. Так, предприятие за первое полугодие выпустило более трех тысяч изделий, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2022-го», — уточнил Овчинский.

Он пояснил, что увеличение объемов производства связано с выходом компании Royal Dress form на маркетплейсы. Дополнительные каналы реализации повысили спрос на продукцию компании.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Портновский манекен помогает швеям на каждом этапе производства — от конструирования изделия до его примерки. В ассортименте есть продукция для мужской и женской одежды с различными типами телосложения.

Руководитель отдела продаж компании Royal Dress form Виталий Чигвинцев сообщил, что манекены изготавливают по собственной технологии. Поэтому аналогов среди других брендов у них нет.

«При производстве используем только высококачественные материалы, чтобы обеспечить долговечность и надежность продукции», — обратил он внимание.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Прежде, чем попасть в руки клиента, каждое изделие проходит многоступенчатую проверку. По словам Чигвинцева, произведенные предприятием манекены пользуются успехом у лучших модельеров и Домов мод России.

Технопарк «Кунцево» — специализированная площадка для поддержки и развития производственных компаний легкой промышленности и смежных индустрий. Для предприятий там создали особую бизнес-среду и инфраструктуру, чтобы резиденты могли развивать и продвигать свою продукцию.

Сейчас в технопарке работает 58 компаний, которые арендую офисные, производственные и складские помещения.