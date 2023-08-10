Москва 10 августа 2023, 09:18 Московский производитель роботизированных систем за полгода нарастил выпуск продукции вдвое Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания «Техноред», выпускающая роботизированные промышленные системы, за первые шесть месяцев этого года увеличила производство вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Компания „Техноред“ за первое полугодие 2023-го расширила товарную линейку до 15 моделей и изготовила более 120 роботизированных систем. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца года компания планирует выпустить более 400 единиц изделий», — отметил Овчинский.

Среди новых изделий предприятия — две робосистемы для лазерной сварки, а также робот для паллетирования, позволяющий автоматизировать и оптимизировать однообразную работу на складах. В настоящий момент разработками «Технореда» пользуются более 550 российских компаний. Роботы позволяют им автоматизировать производственные процессы, нарастить выпуск товаров, а также максимально снизить количество брака.

Директор предприятия Артем Лукин рассказал, что с начала этого года штат компании вырос в два раза — с 30 до 60 сотрудников.

«В месяц мы производим около 20 таких систем, к концу года планируем вдвое увеличить число сотрудников, что позволит выпускать по 40 изделий в месяц», — добавил он.

Помимо расширения производства, компании также удалось сократить розничную стоимость своих изделий. Если три года назад один роботизированный сварочный комплекс стоил примерно 30 миллионов рублей, то теперь цена снизилась в 10 раз.