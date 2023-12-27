Москва 27 декабря 2023, 19:56 Московский производитель разработал масло для российской горной промышленности Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания разработала и запустила производство масла для устройств, измельчающих крупные куски горных пород. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Московские предприятия производят продукцию для добывающей промышленности страны, отметил Овчинский.

«Например, компания „Куппер“ разработала новое масло для техники на горно-обогатительных комбинатах. В ближайшее время планируется произвести около 10 тонн масла данного типа», — рассказал министр правительства Москвы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Продукт разработали для гирационных дробилок, используемых на горно-обогатительных комбинатах. С помощью такой техники измельчают крупные горные породы, чтобы в дальнейшем отделить ценные элементы и руду.

Столичная компания изготовила новинку по запатентованной технологии с использованием ионов меди. Для работы гирационной дробилки нужно один раз залить до полутора тонн масла такого типа.

По словам заместителя гендиректора по бренду и коммуникациям предприятия Инессы Стекловой, перед компанией стояла задача заменить зарубежное редукторное масло, которое теперь недоступно на российском рынке.

«Наша разработка успешно прошла испытания. Мы планируем с ее помощью увеличить срок эксплуатации гирационной дробилки в два раза», — отметила Стеклова.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва — город с развитым производством. Здесь работает свыше четырех тысяч промплощадок с общей численностью персонала более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают различные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование и сложную технику.

В столице создали комфортные условия для развития как крупных и средних, так и малых предприятий. Московским предпринимателям предлагают свыше 20 системных мер поддержки города, включая субсидии и целевые займы. Также работает ряд антикризисных инструментов.

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