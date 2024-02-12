Москва 12 февраля 2024, 07:28 Московский производитель полипропилена нарастил выпуск в 1,5 раза за три года Московская компания НПП «Нефтехимия» увеличила выпуск в 1,5 раза за три года Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания НПП «Нефтехимия» за последние три года нарастила выпуск полипропилена в 1,5 раза. Всего за 28 лет предприятие выпустило более 2,8 миллиона тонн продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Компания выпускает полипропилен для изготовления пластиковых изделий, упаковки, контейнеров, труб, медицинских изделий и оборудования. Производственная мощность составляет 150 тысяч тонн продукции в год.

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«Одна из компаний смогла с 2020 года нарастить производительность в 1,5 раза. Ее мощности позволяют выпускать 150 тысяч тонн полипропилена ежегодно. За 28 лет работы заводу удалось выпустить свыше 2,8 миллиона тонн полимера», — рассказал Овчинский.

Рост производительности стал возможен благодаря модернизации производства. Генеральный директор компании НПП «Нефтехимия» Роман Жалюк рассказал, что завод предлагает рынку более 50 марок изделия. По словам руководителя, в 2023 году компания выпустила пробную марку полипропилена для пищевой промышленности.

«Наши заказчики уже провели успешные испытания — новинка хорошо показала себя в работе. В конце первого квартала этого года мы запустим ее в серийное производство», — отметил Жалюк.

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