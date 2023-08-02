Москва 02 августа 2023, 11:45 Московский производитель оптики увеличил выпуск очков благодаря нацпроекту Компания по производству оптики в Москве увеличила выпуск товаров благодаря нацпроекту Сайт мэра и правительства Москвы

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Благодаря нацпроекту «Производительность труда» столичная компания по производству оптики увеличила скорость и количество выпуска товара. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

В качестве пилотного потока предприятие выбрало изготовление очков для коррекции зрения. Доля выручки от их продажи составляла 70%, а объем заказов только рос. С помощью нескольких важных изменений в процессе производства компании удалось увеличить выпуск продукции на 18%.

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В рамках нацпроекта с предприятиями работают эксперты регионального центра компетенций Москвы. Совместно с сотрудниками они выявили слабые места в производственном процессе и занялись оптимизацией: внедрили систему более удобной организации рабочих мест, стали проводить почасовой производственный анализ, организовали пространство так, чтобы устранить ненужные передвижения мастеров на линии сборки.

Скорость сборки одной пары очков резко возросла: от пяти часов до 2,8 часа. При этом объем выпускаемой продукции вырос с 215 до 254 штук на человека в смену.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется в столице с начала прошлого года. За это время 55 московских компаний воспользовались помощью экспертов для переорганизации труда на своих предприятиях.

Ранее глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева сообщила, что экономический эффект от реализации нацпроекта к началу июля 2023 года вырос в 2,5 раза по сравнению с данными конца 2022 года.