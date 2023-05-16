Москва 16 мая 2023, 18:57 Московский производитель нарастил объем выпуска мясной продукции по нацпроекту Производитель мясных деликатесов «Востряково-2» увеличил выпуск благодаря нацпроекту РИА «Новости»

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Столичная компания «Востряково-2» за счет участия в нацпроекте увеличила на 40% производство колбасных и мясных продуктов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на департамент экономической политики и развития.

Нацпроект «Производительность труда» помог московскому производителю мясной продукции нарастить выпуск. На протяжении полугода специалисты по повышению производительности труда вместе с компанией «Востряково-2» ввели систему для поддержания порядка на рабочих местах, упорядочили производственные операции и деятельность сотрудников.

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Кроме того, удалось уменьшить партии используемых на разных участках производства продуктов, что позволило сократить неиспользуемые запасы на 23%.

Работников завода научили выявлять и быстро устранять проблемы, провоцирующие внеплановые простои оборудования. Это дало возможность предприятию за шесть месяцев увеличить объем выпускаемой продукции марки «Сало белорусское» почти на 40%.

«Когда компания присоединилась к проекту, в сутки она могла упаковывать 5,4 тонны продукта из свиного шпика, сейчас — 7,5 тонны. Помимо этого, сократилось время полного цикла изготовления одной партии в пилотном потоке: сегодня партию объемом 7,5 тонны делают за шесть с половиной дней вместо 11», — отметили в пресс-службе правительства.

В нацпроекте «Производительность труда» сегодня участвуют 130 московских компаний. Благодаря программе отмечается экономический эффект более чем в 900 миллионов рублей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что московские компании получат свыше 150 миллионов рублей грантовой поддержки.