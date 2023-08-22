Москва 22 августа 2023, 10:28 Московский производитель газоанализаторов на 15% нарастил производственные мощности Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичное предприятие газоаналитического оборудования нарастило производственные мощности на 15%. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, оборудование компании «Промприбор-Р» позволяет контролировать наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон. Благодаря этому можно предотвратить аварийные ситуации и несчастные случаи на предприятиях и объектах коммунального хозяйства.

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Московская компания вкладывается в собственное развитие, чтобы наращивать объемы выпуска продукции. Предприятие смогло увеличить площадь производства на 200 «квадратов», а также провести модернизацию оборудования и расширить штат.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Производственные мощности выросли на 15%, за счет этого компания сможет выпускать минимум на 10% больше готовой продукции», — подчеркнул Овичнский.

Газоанализаторы московской компании используют в работе множества организаций по всей стране. Детали предприятия известны точностью измерений и высокой долей российских комплектующих.

Генеральный директор компании Иван Лебедев отметил, что газовый анализ среды — необходимое условие эксплуатации опасных производственных объектов в разных отраслях промышленности — от нефтедобывающей до легкой, даже в коммунальном хозяйстве и медицине.

«По статистике, общая аварийность на опасных производственных объектах за последние годы существенно снизилась во многом благодаря техническому переоснащению в области контрольно-измерительных приборов и переподготовке ответственного за промышленную безопасность персонала», — подчеркнул Лебедев.

В Москве очень развито производство. В городе работает порядка 720 тысяч специалистов на четырех тысячах промышленных площадок. Ежегодно в столице открывают свое производство до 50 средних и крупных предприятий.