Москва 14 августа 2023, 11:21 Московский производитель арматуры увеличил выпуск изделий на 23% Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный производитель арматуры и металлоконструкций «Армикон» за семь месяцев текущего года увеличил выпуск продукции на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Арматуру применяют в строительстве для укрепления фундамента и возведения железобетонных каркасов здания, для строительства мостов и путепроводов, метро и шахт. «Армикон» с января по июль 2023 года выпустил более 22 тысяч тонн продукции, сообщил Овчинский.

«Сегодня производственные мощности завода позволяют изготавливать более четырех тысяч тонн изделий в месяц и около 48 тысяч тонн в год», — рассказал глава департамента.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Достичь таких показателей удалось за счет наращивания производственных мощностей, за год площадка выросла на три тысячи квадратных метров. Компания смогла наладить обработку листового, фасонного и круглого проката, расширив тем самым спектр услуг.

Генеральный директор «Армикона» Андрей Закараускас отметил, что на производстве отслеживают эффективность поступающего сырья и контролируют качество выпускаемой продукции.

Мы предлагаем рынку широкий ассортимент металлоизделий, а также постоянно оцениваем потребности рынка и стараемся расширить линейку выпускаемой продукции Андрей Закараускас Генеральный директор компании «Армикон»

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Обновленный парк оборудования позволил выполнять сложные заказы по чертежам заказчика полностью в автоматическом режиме. Специальные программы 3D-моделирования помогают в изготовлении деталей различной сложности для отечественных и зарубежных заказчиков, отметил гендиректор.

Развитие собственных производственных площадок в Москве способствуют активному развитию промышленности. Столичный бизнес имеет возможность воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки и специальными антикризисными инструментами.