Москва 13 августа 2023, 15:30 Московский парк электробусов пополнится 400 отечественными машинами Москва получит около 400 электробусов отечественного производства до конца года Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В столице в скором времени станет на 400 электробусов больше. При этом все машины будут произведены в России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Получим до конца года около 400 электробусов. Все отечественного производства. Они приходят по крупнейшей закупке на 1200 единиц», — уточнил он.

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Глава города отметил, что более ста новых электробусов уже курсируют на московских дорогах. Инновационные российские машины поставят в Мосгортранспарк по контрактам жизненного цикла. То есть производитель даст гарантию на 15 лет на то, что они технически исправны.

Собянин напомнил о постоянном обновлении электробусов. К примеру, раньше машины могли пройти 40-50 километров без подзарядки, а современные модели — 80 километров. Кроме того, количество экологичных маршрутов с января этого года возросло с 90 до 101. Для этих целей возвели электробусный парк «Митино». На его базе до конца 2024 года организуют 23 маршрута. Еще один парк появится в Новокосине ВАО уже в этом году.

Ранее горожанам сообщили, что в столице семь автобусных маршрутов изменят расписание. Благодаря этому пассажирам станет легче добираться до станций МЦД-3.