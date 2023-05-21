Москва 21 мая 2023, 09:14 Московский Музей Победы открыл выставку портретов героев СВО Музей Победы в Москве представил выставку героев СВО художницы Пономаренко-Левераш Сайт мэра и правительства Москвы

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Москвичей пригласили на выставку портретов героев спецоперации и «Русской весны», которую открыли в столичном Музее Победы. Все картины написаны автором непосредственно в зоне СВО. Об этом сообщил ТАСС.

В московском Музее Победы представили экспозицию «Zаветам Vерны». Коллекцию создала художница Татьяна Пономаренко-Левераш, находясь в зоне СВО.

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«Бойцы воюют, дай бог им сил и быстрейшей победы, а мы это все изображаем. Военкоры рассказывают, художники, весь культурный фронт должен быть там», — рассказала автор картин.

На выставке представлены примерно 30 работ, большая часть картин написана с помощью карандаша. Среди экспонатов можно увидеть портреты Нурмагомеда Гаджимагомедова, получившего высшее звание Героя России посмертно, бывшего комбата батальона «Сомали» Михаила Толстых, добровольца Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной и многих других героев СВО.

Помимо этого, на выставке есть и другого рода экспонаты. Речь идет об осколках боеприпасов из зоны спецоперации, осколке ракеты от РСЗО HIMARS, флешетты, осколки от кассетных боеприпасов. Также в экспозиции можно увидеть планшет, внутри которого кустарным способом заложили взрывчатку. Гаджет должен был взорваться при нажатии на любую из кнопок устройства. Опасный планшет оставили в донецком кафе, но благодаря бдительным посетителям трагедии не случилось.

Ранее москвичам рассказали о темпах развития музеев и выставочных пространств столицы.