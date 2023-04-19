19 апреля 2023, 12:09
Московский мотофестиваль пройдет на Садовом кольце 13 мая
Мотофестиваль, посвященный открытию мотосезона в Москве, пройдет на Садовом кольце 13 мая. Об этом сообщила «Москва.ру».
В фестивале примут участие каскадеры, байкеры и различные музыкальные группы. Маршрут заезда пролегает через центр столицы от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон».
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Отмечается, что Московский центр организации дорожного движения призвал всех байкеров использовать экипировку и соблюдать ПДД.
Фестивали
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