Москва 19 апреля 2023, 12:09 Московский мотофестиваль пройдет на Садовом кольце 13 мая

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Мотофестиваль, посвященный открытию мотосезона в Москве, пройдет на Садовом кольце 13 мая. Об этом сообщила «Москва.ру».

В фестивале примут участие каскадеры, байкеры и различные музыкальные группы. Маршрут заезда пролегает через центр столицы от проспекта Академика Сахарова до парка «Музеон».

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Отмечается, что Московский центр организации дорожного движения призвал всех байкеров использовать экипировку и соблюдать ПДД.