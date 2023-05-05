Москва 05 мая 2023, 13:15 Московский Институт персонализированной медицины модернизируют Заммэра Бочкарев: здание Института персонализированной медицины обновят на юге Москвы freepik.com

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Институт персонализированной медицины, расположенный в Юго-Западном административном округе столицы, реконструируют. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В Москве разработали проект, по которому обновят уже существующее здание на улице Москворечье и построят новый семиэтажный корпус.

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«В скором времени обновят и фасады, и внутреннюю отделку этого центра. Возведенный новый блок объединят с существующим строением», — отметил Бочкарев.

В модернизированном комплексе площадью примерно 11 тысяч квадратных метров разместят лаборатории и специализированные кабинеты для хранения медицинских препаратов и других материалов. Также в здании будут переговорные, открытые рабочие пространства, столовая и зоны общего пользования.

Фасады нового строения выполнят в ярких тонах, добавил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.