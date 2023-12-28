Москва 28 декабря 2023, 11:42 Московский инновационный кластер втрое увеличил число межотраслевых проектов Сергунина: число межотраслевых проектов участников МИК возросло в три раза Freepik

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Участники Московского инновационного кластера (МИК) увеличили количество межотраслевых проектов втрое. Совместными усилиями они реализуют 114 партнерских идей, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«К межотраслевым кластерам присоединилось уже больше 1,1 тысячи участников, около 300 из них — с января», — уточнила она.

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Заммэра отметила, что специалисты занимаются робототехникой, автомобилестроением, пищевым производством, медициной, спортом, а также разработкой новых материалов. К примеру, в начале месяца появился кластер «Развитие робототехники», в котором трудятся 30 компаний по части машиностроительства.

С 2018 года МИК объединил свыше 37 тысяч компаний из 82 регионов РФ. Речь идет о производствах, высокотехнологичных предприятиях, представителях вузов и госкорпораций, малом и среднем бизнесе. Оборот от всех участников кластера с 2019 по 2022 год включительно составил более 42 триллионов рублей.

Внутри МИК создали свыше 10 межотраслевых объединений, что способствует эффективному взаимодействию. На таких площадках предприниматели и научные организации вместе быстрее разрабатывают свои проекты и реализуют их.

Столичным компаниям также удалось в уходящем году расширить географию экспорта. Доля несырьевого неэнергетического вывоза в другие страны составила примерно 17% за три квартала 2023 года.