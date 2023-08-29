Московский инновационный кластер стал международной площадкой в области инноваций | 360°

Москва 29 августа 2023, 12:42 Московский инновационный кластер стал международной площадкой в области инноваций Сергунина: Московский инновационный кластер выходит на международный уровень Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский инновационный кластер (МИК) выходит на новый уровень. Его представители подписали с членами правительственных структур десяти стран соглашение о совместном развитие сферы технологий. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Участники договорились о взаимодействии в разных областях. Это касается внедрения передовых решений, совершенствования цифровых экосистем, делового партнерства, обмена опытом», — рассказала она.

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Также в многостороннем соглашении свои подписи поставили представители Белоруссии, Индии, Бразилии, Марокко, Филиппин и многие другие. Торжественную церемонию провели в рамках международного форума инноваций БРИКС в концертном зале «Зарядье».

Таким образом, за МИК закрепляется статус международной платформы для сотрудничества. Сейчас участниками кластера являются десятки тысяч компаний со всей России.

Ранее московским ученым пообещали помочь монетизировать разработки.