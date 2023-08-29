Московский инновационный кластер стал международной площадкой в области инноваций | 360°

29 августа 2023, 12:42
Московский инновационный кластер стал международной площадкой в области инноваций
Сергунина: Московский инновационный кластер выходит на международный уровень
Московский инновационный кластер (МИК) выходит на новый уровень. Его представители подписали с членами правительственных структур десяти стран соглашение о совместном развитие сферы технологий. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
«Участники договорились о взаимодействии в разных областях. Это касается внедрения передовых решений, совершенствования цифровых экосистем, делового партнерства, обмена опытом», — рассказала она.
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Также в многостороннем соглашении свои подписи поставили представители Белоруссии, Индии, Бразилии, Марокко, Филиппин и многие другие. Торжественную церемонию провели в рамках международного форума инноваций БРИКС в концертном зале «Зарядье».
Таким образом, за МИК закрепляется статус международной платформы для сотрудничества. Сейчас участниками кластера являются десятки тысяч компаний со всей России.
Ранее московским ученым пообещали помочь монетизировать разработки.
Москва 2023
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