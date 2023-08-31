Москва 31 августа 2023, 16:03 Московский Дворец пионеров откроется после обновления в сентябре Мэр Собянин: Дворец пионеров откроют в сентябре после масштабной реставрации Telegram

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Московский Дворец пионеров откроется уже в этом сентябре после первой за 60 лет комплексной реконструкции. О том, как изменившийся центр будет готовить будущих инженеров, ученых и артистов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Как пояснил глава города, Дворец пионеров встретит ребят в новом учебном году множеством кружков — там готовы к работе технопарк, лаборатории и мастерские с самым высокотехнологичным оборудованием, робокласс, гончарная мастерская и многое другое.

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«Значительно больше возможностей и интересных направлений теперь будет для подрастающего поколения. <…> Желаю ребятам замечательного времени, проведенного в этих стенах, и поздравляю всех со вторым рождением легендарного Дворца пионеров!» — написал Собянин.

Ранее мэр столицы заявил, что за 2023 год в Москве обновили 167 территорий около образовательных учреждений — детсадов, школ, колледжей.