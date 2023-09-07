Москва 07 сентября 2023, 10:29 Московский айтишник рассказал о программе по защите животных «Кошки реновации» Котолов Тихомиров: в Москве ставят ловушки для спасения котов перед сносом домов Фото: freepik.com

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В Москве устанавливают ловушки перед сносом высотных домов, чтобы спасти бездомных животных. О программе фонда «Кошки реновации» «Мосленте» рассказал IT-инженер, композитор и котолов Алексей Тихомиров.

Он отметил, что фонд подписал договор с организациями, специализирующимися на сносе домов. Благодаря этому кошки, живущие годами в подвалах, не погибнут под снесенными высотками.

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Тихомиров уточнил, что в первую очередь специалисты устанавливают охотничьи камеры с датчиком движения. Затем раскладывают корм, закрывают продухи от сторонних бродячих котов и наблюдают. Заметив на кадрах видеозаписи животных в подвале, там расставляют котоловки.

Пойманные кошки попадают под защиту фонда, который за свой счет их лечит, стерилизует и по возможности пристраивает. Тихомиров добавил, что животных, которые уже привыкли к людям, поселяют в коворкинг «Котобюро», а диких отпускают на волю, неподалеку от их прежнего места обитания.

Ранее в Йошкар-Оле спасатели пригнали автовышку для спасения кота. Животное застряло в оконной раме в квартире на четвертом этаже.