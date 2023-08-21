Москва 21 августа 2023, 09:30 Московский аэропорт Внуково возобновил работу Международный аэропорт Внуково возобновил работу Сайт мэра и правительства Москвы

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Международный аэропорт Внуково продолжает работать в штатном режиме. Теперь граждане смогут улететь и прилететь без ограничений. Об этом сообщил ТАСС.

С сегодняшнего утра, с 08:30, авиагавань возобновила прием на вылет и прилет пассажиров.

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Ограничения ввели с 06:26 из-за атаки беспилотников на Московскую область. Аэропорт закрывали для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Ранее военные подавили в небе над Подмосковьем беспилотник самолетного типа. Его засекли и перехватили средствами радиоэлектронной борьбы в 06:50. БПЛА рухнул вблизи населенного пункта Покровское Рузского округа. Минобороны России сообщило, что никто не пострадал.