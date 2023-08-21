21 августа 2023, 09:30
Московский аэропорт Внуково возобновил работу
Международный аэропорт Внуково возобновил работу
Международный аэропорт Внуково продолжает работать в штатном режиме. Теперь граждане смогут улететь и прилететь без ограничений. Об этом сообщил ТАСС.
С сегодняшнего утра, с 08:30, авиагавань возобновила прием на вылет и прилет пассажиров.
Реклама
Ограничения ввели с 06:26 из-за атаки беспилотников на Московскую область. Аэропорт закрывали для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.
Ранее военные подавили в небе над Подмосковьем беспилотник самолетного типа. Его засекли и перехватили средствами радиоэлектронной борьбы в 06:50. БПЛА рухнул вблизи населенного пункта Покровское Рузского округа. Минобороны России сообщило, что никто не пострадал.
Беспилотники
Самолеты
Аэропорт Внуково
Москва 2023
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
Реклама
Реклама