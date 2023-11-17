Москва 17 ноября 2023, 12:39 Московских врачей научили работе в цифровой клинике Ракова: персонал четырех московских больниц обучили работе в цифровой клинике Сайт мэра и правительства Москвы

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Около 6,5 тысячи сотрудников четырех столичных медучреждений освоили работу в цифровой клинике. До конца года этому планируют обучить еще свыше трех тысяч врачей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Впервые в этом году столичные больницы начали переход на безбумажный формат работы. Сегодня так уже работают НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больница Вересаева», — уточнила она.

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Ракова отметила, что для большей эффективности работы цифровых инструментов организовали масштабное обучение по их использованию. В перспективе сотрудники всех московских больниц научатся работать с «цифрой». При этом новый персонал также сможет освоить нужные навыки.

Программы обучения разработали при участии специалистов департамента информационных технологий Москвы и сотрудников городских стационаров. Занятия проводит кадровый центр столичного Депздрава. Также обучение проходит на рабочих местах, а завершается итоговой аттестацией.

Около трех тысяч врачей общей практики также стали участниками масштабного образовательного проекта. В него вошли 13 направлений — от оториноларингологии до нефрологии.