Москва 07 мая 2023, 13:04 Московских студентов пригласили поучаствовать в акселераторе «Округа. Вузы» В Москве проведут для молодежи акселерационную программу «Округа. Вузы» freepik.com

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Победители смогут реализовать свои идеи в 11 столичных округах. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама Наталью Сергунину.

В столице в мае и июне студенты во время молодежной акселерационной программы «Округа. Вузы» разработают для города проекты, связанные с технологиями, творчеством, патриотизмом, туризмом и спортом.

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«Если у молодых людей пока есть только идея, наставники помогут ее проработать. По итогам прошлогоднего акселератора шесть проектов уже воплощено. Один из них, к примеру, направлен на поддержку молодых художников», — отметила Сергунина.

Участники программы смогут выбрать интересное для себя направление: «Москва спортивная», «Москва патриотическая», «Москва креативная», «Москва инновационная» и «Москва туристическая».

Во время программы студенты смогут пройти все этапы подготовки проекта. После каждого обучения нужно будет выполнить практические задания.

Занятия будут проходить и онлайн, и офлайн.

Заявки принимаются до 15 мая на официальном сайте акселератора.