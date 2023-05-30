Москва 30 мая 2023, 13:02 Московских школьников пригласили на инклюзивный онлайн-фестиваль «Город возможностей» Московский дворец пионеров пригласил школьников в инклюзивный «Город возможностей» Фото: freepik.com

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Семейный инклюзивный фестиваль «Город возможностей» пройдет в Московском дворце пионеров в начале лета. Посетить мероприятие могут школьники и их родители в онлайн-формате. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Онлайн-пространство библиотеки Московского дворца пионеров со 2 по 9 июня проведет инклюзивный фестиваль «Город возможностей» для учащихся образовательных учреждений. Мероприятие посвящено современным технологиям и городским инициативам.

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«Фестиваль проводится ежегодно. Тема этого сезона — город будущего», — уточнили в департаменте.

Все мероприятия будут проходить в программе Zoom. Участникам нужно заранее зарегистрироваться на сайте образовательного комплекса «Воробьевы горы». Лекции и встречи сопроводят переводом на русский жестовый язык.

Ранее горожанам рассказали, что Московский летний музыкальный фестиваль пройдет с 1 июня по 2 июля в парке «Зарядье». Всего в рамках мероприятия также зрителей ждут ночные концерты и эксклюзивные экскурсии, семейные квесты и детские бродилки.