30 мая 2023, 13:02
Московских школьников пригласили на инклюзивный онлайн-фестиваль «Город возможностей»
Московский дворец пионеров пригласил школьников в инклюзивный «Город возможностей»
Семейный инклюзивный фестиваль «Город возможностей» пройдет в Московском дворце пионеров в начале лета. Посетить мероприятие могут школьники и их родители в онлайн-формате. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.
Онлайн-пространство библиотеки Московского дворца пионеров со 2 по 9 июня проведет инклюзивный фестиваль «Город возможностей» для учащихся образовательных учреждений. Мероприятие посвящено современным технологиям и городским инициативам.
Реклама
«Фестиваль проводится ежегодно. Тема этого сезона — город будущего», — уточнили в департаменте.
Все мероприятия будут проходить в программе Zoom. Участникам нужно заранее зарегистрироваться на сайте образовательного комплекса «Воробьевы горы». Лекции и встречи сопроводят переводом на русский жестовый язык.
Ранее горожанам рассказали, что Московский летний музыкальный фестиваль пройдет с 1 июня по 2 июля в парке «Зарядье». Всего в рамках мероприятия также зрителей ждут ночные концерты и эксклюзивные экскурсии, семейные квесты и детские бродилки.
Дети
Школьники
Фестивали
Москва 2023
Реклама
Реклама