Москва 23 августа 2023, 15:54 Московских школьников и студентов пригласили бесплатно посетить Музей Победы Школьники и студенты смогут посетить Музей Победы в Москве бесплатно 27 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Вход в Музей Победы в Москве будет бесплатным для школьников и студентов 27 августа. Исключением станут лишь экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!», сообщили на сайте культурного учреждения.

«27 августа, в последнее воскресенье лета, вход в Музей Победы для школьников и студентов будет бесплатным», — говорится в сообщении.

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Гости смогут посмотреть фотовыставку «Линия фронта проходит в твоем цехе». Экспозиция включает около 100 снимков о деятельности фабрики «Красный Октябрь» и имени Бабаева в годы Великой Отечественной войны.

Посетителям также представят обновленную к 80-летию Курской битвы выставку «Закат Цитадели». Экспозиция пополнилась подлинными экспонатами из фондов Музея Победы, рассказывающими о строительстве Дороги мужества — железнодорожного пути Старый Оскол — Ржев, который служил для перевозки грузов войск Воронежского фронта.

В Зале Исторической правды можно будет увидеть экспозицию «Война: день за днем», посвященную Военно-морскому флоту в годы ВОВ. Гостям покажут форму краснофлотцев, навигационные инструменты, образцы техники и плакаты.

Ранее самый большой триколор развернули у Музея Победы в Москве. Этот флаг занесен в российскую «Книгу рекордов и достижений».