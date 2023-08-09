Москва 09 августа 2023, 09:00 Московских предпринимателей пригласили на бесплатный марафон по финансовой грамотности «Нескучный марафон по финансовой грамотности» пройдет в Москве с 10 по 17 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве состоится неделя бесплатного марафона по финансовой грамотности. Участников научат управлять деньгами компании и планировать бизнес-процессы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Бесплатный городской проект «Нескучный марафон по финансовой грамотности» для поддержки начинающих и действующих предпринимателей начнется в столице 10 августа. Программа подойдет для бизнесменов с любым уровнем подготовки. Занятия будут проходить в онлайн-режиме, для участия нужно заранее зарегистрироваться.

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По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, участники освоят основы финансового и управленческого учета. После обучения предприниматели вместе со специалистами смогут построить рабочую модель для контроля денег.

Занятие «Движение денежных средств: как настроить, чтобы видеть прибыль» намечено на 10 августа. На нем слушателям расскажут, как отслеживать прибыль и траты фирмы, на что уходят деньги, сколько средств остается на счетах и как меняется денежный поток.

Лекция «Управление на основе цифр» состоится 15 августа. Участники узнают, как работать с показателями и управлять доходами. Занятие «Финмодель как инструмент управления деньгами бизнеса» пройдет 17 августа. Затем на встрече «Нескучный финразбор», которая состоится 21 августа, подведут итоги обучения.

Ранее более 19 миллиардов рублей выделили на развитие бизнеса в Москве. Помощь получили свыше 2,5 тысячи предприятий столицы.