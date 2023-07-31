Москва 31 июля 2023, 16:30 Московских предпринимателей пригласили на бесплатный курс по патентированию Заммэра Москвы Сергунина: бесплатный курс по патентированию открыли для предпринимателей Сайт мэра и правительства Москвы

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Предпринимателям помогут разобраться в нюансах управления интеллектуальной собственностью на бесплатном курсе. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Обучающий курс создали в Московском инновационном кластере. Заявки на обучение можно подавать до конца августа на портале i.moscow.

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В теоретической части курса слушателям расскажут об основных механизмах патентирования в России и мире. На практике специалисты разберут вместе с участниками курса реальные патентные споры и методы их решения, научат определять потенциал нематериальных активов компании и зарабатывать на них.

«В рамках курса эксперты расскажут, как эффективно проводить инвентаризацию активов, лицензировать и монетизировать разработки», — прокомментировала инициативу заместитель главы города Наталья Сергунина.

Все прошедшие курс получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, как система цифровых сервисов изменила жизнь москвичей.