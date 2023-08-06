Москва 06 августа 2023, 14:02 Московских предпринимателей научат работать с популярными маркетплейсами МБМ проведет интенсив по работе с маркетплейсами для московских предпринимателей РИА «Новости»

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ГБУ «Малый бизнес Москвы» организовало интенсив для предпринимателей столицы, желающих выйти на площадки интернет-магазинов. О том, как будут проходить занятия, рассказали на сайте мэра Москвы.

По мнению авторов образовательной программы, с помощью грамотной работы с маркетплейсами предприниматели могут быстро обрести популярность у аудитории, увеличить продажи и даже сократить издержки при ведении бизнеса.

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«В освоении рынка электронной торговли столичным предпринимателям помогают обучающие мероприятия, которые проводит город. Они узнают, как создать востребованный продукт, ознакомятся с вопросами защиты интеллектуальной собственности, оплаты налогов, импорта товаров для продажи», — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Интенсив продлится четыре дня с 8 августа, вебинары будут проводить в одно и то же время — с 11:00 до 12:30. Занятия проведут эксперт по выходу и продвижению на маркетплейсах, сооснователь российского бренда белья Ян Григорьев, юрист, эксперт по защите личного бренда Карен Мусаелян, эксперт работы в системе бухгалтерского учета Татьяна Пересыпкина, а также эксперт по развитию бизнеса с помощью импорта товаров, сырья и оборудования Андрей Коган.

Московским предпринимателям рассказали и о других образовательных программах, которые проводят городские власти.