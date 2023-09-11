Москва 11 сентября 2023, 15:38 Московских подростков познакомили с профессиями в проекте «ПРОгероев» Проект «ПРОгероев» для 500 московских подростков завершился в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве 500 подростков в возрасте от 14 до 17 лет познакомились с важными профессиями благодаря проекту «ПРОгероев» центра занятости «Моя карьера». О том, как школьники и студенты колледжей попробовали себя в роли настоящих героев, рассказали на сайте мэра столицы.

По словам первого заместителя директора службы занятости населения города Москвы Романа Никитина, подростки научились брать на себя ответственность, работать в команде, управлять эмоциями.

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«Ребята поближе познакомились с профессиями спасателя, пожарного, оператора Системы-112, летчика, авиадиспетчера, авиаконструктора, гонщика, механика. Они узнали, как действовать при возгорании и спасать людей, совершили полеты на авиасимуляторе и отработали навыки вождения автомобиля на специальном тренажере», — пояснил Никитин.

Два потока подростков посетили множество мероприятий в рамках проекта: тренинги, экскурсии, мастер-классы. 240 ребят выбрали направление «Спасатель» — побывали в аварийно- и пожарно-спасательных отрядах, на поисково-спасательных водных станциях «Царицыно» и «Строгино», в учреждении московской Системы-112, посмотрели, как работают опытные профессионалы, а также прошли курсы первой помощи.

На направлении «Авиация» 140 подростков сумели познакомиться с профессией авиадиспетчера, летчика и авиаконструктора. А еще 120 участников проекта попробовали себя в направлении «Автоспорт».

Ранее для школьников и студентов от 12 лет на ВДНХ анонсировали фестиваль профессиональной реализации. Он состоится 16 сентября в инновационно-образовательном комплексе «Техноград».