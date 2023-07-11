Москва 11 июля 2023, 11:32 Московских пенсионеров пригласили на танцевальный флешмоб «Московское долголетие» проведет танцевальный флешмоб для пожилых жителей столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Пожилые жители столицы примут участие в танцевальном флешмобе на фестивале «Московское долголетие». Все желающие смогут станцевать под песню «Лучший город земли». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Финал танцевального конкурса творческого фестиваля «Московского долголетия» на тему «Москва — любимый город» пройдет 14 июля.

За пять лет существования «Московского долголетия» танцы неизменно пользовались особой популярностью среди москвичей старшего поколения. Владимир Филиппов заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Филиппов добавил, что пожилые москвичи установили четыре танцевальных рекорда, в которых участвовали свыше 5,7 тысячи человек. Сегодня на танцы ходят 12,5 тысячи пенсионеров. Танцевальный конкурс проводят каждый год, чтобы участники смогли показать свои навыки, приобретенные на занятиях проекта.

В этом году в пятый раз в конкурсе будут участвовать лучшие танцоры от каждого округа. При этом самой возрастной конкурсантке 93 года.

Поддержать участников можно на 11 городских площадках, а также во время прямой трансляции на странице «Московского долголетия» в соцсети «ВКонтакте» и на видеохостинге Rutube.

Ранее участники «Московского долголетия» открыли более пяти тысяч клубов по интересам.