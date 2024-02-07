Москва 07 февраля 2024, 12:11 Московских пенсионеров обучат финансовой грамотности Курс по финансовой грамотности проведут для участников «Московского долголетия» Freepik

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Москвичи «серебряного» возраста освоят курс по финансовой грамотности. Они узнают, как пользоваться банковскими продуктами, а также о защите прав потребителей, страховании, наследовании и операциях с имуществом, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В этот раз мы предлагаем нашим слушателям комплексную и обширную программу, которая охватывает самые актуальные темы по финансовой грамотности для старшего поколения горожан», — отметила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

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Она уточнила, что в учебные материалы вошли современные тренды по части управления личными финансами и рекомендации на тему финансовой безопасности.

Зяббарова добавила, что к программе присоединилось больше экспертов. На занятиях они вместе с пенсионерами будут разбирать все нюансы, связанные с эффективным и безопасным управлением деньгами.

Учебный план представляет собой три модуля из 17 тем. По окончании каждого этапа участники проекта выполнят задания для закрепления новых знаний. Всем слушателям, успешно освоившим курс, выдадут сертификаты.

Начало онлайн-занятий запланировали на 7 февраля. Желающим пройти бесплатное обучение нужно заранее зарегистрироваться.

В прошлом году в мегаполисе заработали 49 центров «Московского долголетия». Это позволило пенсионерам интересно проводить досуг, получать новые знания и заниматься творчеством.