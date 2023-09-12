Москва 12 сентября 2023, 09:50 Московские высокотехнологичные компании за год увеличили выручку благодаря поддержке города Высокотехнологичные компании Москвы показали уверенный рост выручки за год Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Компании Москвы, работающие в высокотехнологичных отраслях, увеличили выручку по сравнению с показателями прошлого года. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

Например, московские предприятия, которые разрабатывают автотранспорт и комплектующие, нарастили выручку с января по июль на 87%, если сравнивать с первым полугодием 2022 года. Рост выручки на 43% продемонстрировали производители компьютеров, электронных и оптических изделий. IT-компании выросли на 38%.

Реклама

Не в последнюю очередь такого успеха удалось добиться благодаря системной поддержке Московского инновационного кластера — а это гранты, кредиты, субсидии, возможность для кооперации и привлечения инвестиций, а также программы по масштабированию бизнеса.

Рассказали на сайте мэра и об историях успеха высокотехнологичных компаний столицы, которые сумели нарастить выручку, улучшить условия труда и эффективность производства с помощью городских программ помощи.

Например, разработчик российских печатных плат «СмартЭмСис» на треть увеличил производственные мощности — до двух тысяч квадратных метров, а вместе с этим выросла и выручка — на 69%.

Ранее руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что предприниматели Москвы представили продукцию на выставках в десяти странах мира. С начала этого года в зарубежных выставках при поддержке властей столицы уже приняли участие более 200 компаний Москвы.