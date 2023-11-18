Москва 18 ноября 2023, 09:35 Московские врачи стали быстрее и точнее проводить лучевую диагностику благодаря ИИ Искусственный интеллект повысил скорость и точность лучевой диагностики в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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ИИ позволил московским медикам ускорить процесс лучевой диагностики и сделать его более точным. Нейросети помогают выявлять на рентгене заболевания по 28 клиническим направлениям, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Алгоритмы находят на медицинских снимках признаки рака легких, пневмонии, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии и гидроторакса. Умные сервисы выделяют цветом на изображении места с возможными патологиями, создают замеры и описание для врачей.

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Нейросети способны выявить незаметную для человеческого глаза патологию на ранней стадии, что стало ключевым преимуществом использования ИИ. В проекте применяют шесть комплексных разработок с ИИ, которые находят до 10 патологий сразу во время одного исследования в области груди и живота.

Алгоритмы внедрили в 150 медучреждений, в том числе детские. В перспективе нейросети будут автономными в нескольких лучевых исследованиях. Благодаря этому врачи-рентгенологи смогут сэкономить время и заняться более сложными исследованиями.

Нейросети также начали выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках в Москве. Результаты исследования появляются за две-три минуты.