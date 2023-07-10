Москва 10 июля 2023, 14:22 Московские врачи смогут улучшить навыки в области высоких технологий в Кадровом центре Депздрава Ракова: образовательная программа для врачей стартовала в Кадровом центре Депздрава Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Кадровом центре столичного департамента здравоохранения началось обучение для врачей флагманских центров больниц в сфере высокотехнологичных методов диагностики. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках нового стандарта экстренной медицинской помощи мы оснастили флагманские центры больниц лучшим диагностическим, хирургическим и эндоскопическим оборудованием. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ракова отметила, что эндоскопическую диагностику считают одним из наиболее перспективных методов исследований. Для того чтобы научиться пользоваться эндоскопическим оборудованием, необходимы высочайший профессионализм и постоянное совершенствование навыков.

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Она добавила, что для этих целей разработали новую образовательную программу, ключевым моментом которой стало совершенствование практики на уникальных тренажерах Кадрового центра. После обучения и итоговой аттестации врачам присвоят баллы в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

Ранее стало известно, что московские хирурги ГКОБ № 1 провели более 14,5 тысячи операций в 2022 году.