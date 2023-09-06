Москва 06 сентября 2023, 13:16 Московские врачи пришили мужчине отрубленную бетономешалкой кисть руки Mash: московские хирурги пришили пациенту отрубленную бетономешалкой кисть руки Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Хирургам больницы имени Жадкевича удалось успешно провести восьмичасовую операцию, чтобы восстановить отсеченную кисть руки пациенту. Он пострадал, когда занимался строительными работами, сообщили в Telegram-канале Mash.

Авторы поста уточнили, что 35-летний мужчина один возводил дом. Он случайно угодил правой рукой в работающую бетономешалку. В результате ему отрубило кисть, переломало кости, повредило сухожилия, мышцы, нервные волокна и сосуды. Несмотря на болевой шок, пострадавший успел вызвать экстренные службы. Прибывшие на место врачи достали из бетона конечность и быстро доставили пациента в больницу.

Реклама

Хирурги в течение восьми часов восстанавливали поврежденную руку. Обработав рану и удалив нежизнеспособные ткани с мелкими костными обломками, медики соединили и зафиксировали с помощью металлических стержней кости. Далее под микроскопом сшили артерии, вены и восстановили кровоток. Сейчас пациент проходит реабилитацию дома.

Ранее мужчину с ножевым ранением сердца спасли в больнице в Люберцах. Врачи вскрыли грудную клетку, на сердечную мышцу наложили специальные швы, которые со временем зарубцуются.