30 мая 2023, 20:42
Московские водители стали заряжать электромобили в 3,5 раза чаще
Дептранс: водители в Москве зарядили электромобили больше 52 тысяч раз с начала 2023 года
Популярность электротранспорта в российской столице набирает обороты: ежедневно зарядными станциями пользуются 500 раз. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на его главу Максима Ликсутова.
С января по апрель 2023-го московские водители как минимум 52 тысячи раз зарядили электромобили — это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.
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«Развитие зарядной инфраструктуры позволяет стимулировать переход на электротранспорт в городе. Это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина по снижению вредных выбросов и улучшению качества воздуха в столице», — отметил Ликсутов.
На протяжении трех лет в мегаполисе устанавливают зарядные станции нового формата. За это время в городе появилось свыше 200 зарядок «Энергии Москвы».
Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что на западе Москвы построят новый хаб для зарядки электромобилей. Крупная зарядная станция расположится на улице Генерала Дорохова.
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