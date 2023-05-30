Москва 30 мая 2023, 20:42 Московские водители стали заряжать электромобили в 3,5 раза чаще Дептранс: водители в Москве зарядили электромобили больше 52 тысяч раз с начала 2023 года Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Популярность электротранспорта в российской столице набирает обороты: ежедневно зарядными станциями пользуются 500 раз. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на его главу Максима Ликсутова.

С января по апрель 2023-го московские водители как минимум 52 тысячи раз зарядили электромобили — это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

Реклама

«Развитие зарядной инфраструктуры позволяет стимулировать переход на электротранспорт в городе. Это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина по снижению вредных выбросов и улучшению качества воздуха в столице», — отметил Ликсутов.

На протяжении трех лет в мегаполисе устанавливают зарядные станции нового формата. За это время в городе появилось свыше 200 зарядок «Энергии Москвы».

Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что на западе Москвы построят новый хаб для зарядки электромобилей. Крупная зарядная станция расположится на улице Генерала Дорохова.