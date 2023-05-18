Москва 18 мая 2023, 09:01 Московские власти поздравили музейных работников с профессиональным праздником Мэр Москвы Собянин поздравил музейных работников с профессиональным праздником РИА «Новости»

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В Международный день музеев, который принято отмечать 18 мая, представители этой сферы принимают поздравления. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В Москве работает свыше 440 музеев и выставочных залов — больше, чем во многих городах мира. В прошлом году их посетили 25 миллионов человек», — рассказал мэр.

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Благодаря городским проектам, проведению оригинальных выставок и внедрению современных технологий москвичи и гости столицы проявляют живой интерес к музеям. Так, каждую третью неделю месяца во время акции «Московская музейная неделя» горожане бесплатно посещают музеи. Большой успех имеет ежегодная акция «Ночь в музее», которая в этом году будет проходить с 20 по 21 мая в онлайн- и офлайн-формате.

Кроме того, власти уделяют пристальное внимание популяризации музеев среди детей и молодежи. Например, проект «Музеи — детям» дает возможность столичным школьникам бесплатно посещать больше 100 городских площадок.

Москва с 875-летней историей — огромный музей под открытым небом со старинными улицами, усадьбами и музеями-заповедниками.

«В этой масштабной и важной работе огромную роль играют сотрудники музеев. Вы — настоящие профессионалы, влюбленные в историю. Спасибо за талант, энтузиазм и добросовестный труд!» — заключил мэр.

Ранее москвичам рассказали, что во время акции «Ночь в музее» в Москве пройдет фестиваль «Спорт есть искусство».