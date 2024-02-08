Москва 08 февраля 2024, 12:24 Московские ветеринары спасли лапу застрявшему в батарее сфинксу Ветеринары из Москвы спасли лапу застрявшему в батарее коту-сфинксу Леону Freepik

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В Москве ветеринарам удалось спасти лапу коту породы канадский сфинкс. Он получил сильнейший ожог, застряв в батарее, сообщили в Telegram-канале ветклиники.

Домашний питомец спасался от январских морозов, греясь в квартире около радиатора отопления. В какой-то момент владельцы услышали крик животного. Войдя в комнату, они увидели, что лапа кота застряла в батарее.

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Несмотря на все усилия, вызволить Леона из ловушки самостоятельно не получилось. На помощь пришли специалисты экстренных служб, которым пришлось срезать батарею.

В итоге кота достали и сразу же повезли в ветклинику, где ему диагностировали ожог левой лапы. Леону провели долгий курс лечения, но конечность сохранили.

Ранее специалистам столичной ветклиники удалось спасти жизнь наевшемуся мусора коту по кличке Котлета. Ему сделали операцию на кишечнике.