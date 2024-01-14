Москва 14 января 2024, 14:55 Московские учебные заведения продолжат оснащать роботами Собянин: учебные заведения Москвы оснастят роботами столичного производства Freepik

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В наступившем году московские учебные заведения оборудуют роботами. Все машины разработали местные производители, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в МГТУ имени Баумана уже есть робот с техническим зрением и 2D-камерой. С помощью него будут проводить хирургические операции. Московский приборостроительный техникум оснастили роботом широкого спектра применения.

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В ближайшем будущем в РЭУ имени Плеханова в новой лаборатории робототехники появится роботизированная сварочная система, установка для загрузки станка и система по укладке и перемещению объектов.

Глава города отметил, что роботы помогут студентам освоить работу с оборудованием, которое автоматизирует производство. Есть вероятность, что обучающиеся начнут самостоятельно разрабатывать, внедрять и управлять такими машинами.

Производитель не только поставляет роботов в учебные заведения, но и способствует обучению инженеров по проекту «Московская техническая школа».

Столичное предприятие также запустило экспорт роботов-бариста в Объединенные Арабские Эмираты. Они готовят кофе без участия человека, а также принимают заказы и оплату.