Москва 23 февраля 2024, 13:23 Московские сугробы побили рекорд 122-летней давности Котилевская: Москва побила суточный рекорд снежного покрова 122-летней давности Roman Denisov, Роман Ден/Global Look Press

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В Москве продолжают расти сугробы. Синоптики зафиксировали очередной суточный рекорд по высоте снежного покрова — пало достижение 122-летней давности, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Высота сугробов в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составляет 63 сантиметра. Это рекордная высота для 23 февраля». — уточнила она.

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Котилевская отметила, что больше всего снега 23 февраля было в 1902 и в 1970 годах. Тогда высота снежного покрова достигла отметки в 60 сантиметров.

В следующем месяце метеорологи ожидают еще более высокие сугробы в столице. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этом году зима затянется, а высота снежного покрова в марте будет самой высокой за все три месяца.