Москва 06 мая 2023, 18:10 Московские студенты станцевали перед аркой главного входа на ВДНХ во время акции «Вальс Победы» Акция «Вальс Победы» собрала 200 студентов на ВДНХ в Москве РИА «Новости»

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В общегородской акции «Вальс Победы» на ВДНХ участвовали две сотни студентов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерину Драгунову.

В Москве впервые провели творческую акцию «Вальс Победы» с участием 200 человек. Учащиеся московских колледжей и техникумов массово станцевали на ВДНХ под песню «Майский вальс».

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«Здесь собрались самые активные студенты, которые показали, что „Вальс Победы“ для них — это не просто городское мероприятие, а важное событие, благодаря которому они могут выразить уважение к предкам и их подвигам», — отметила Драгунова.

Молодые люди репетировали танец несколько недель, готовясь к выступлению.

Интерес к мероприятию у студентов очевиден. Кроме того, Драгунова надеется, что такая акция станет новой доброй традицией, добавили в пресс-службе правительства.