03 августа 2023, 14:56
Московские стройки покажут через призму нейросетей на фотовыставке в столице
Заммэра Москвы Бочкарев: фотовыставка «Строительство как искусство» пройдет на Арбате
Первая в России креативная фотовыставка «Строительство как искусство» пройдет на Арбате в Москве с 7 по 21 августа 2023 года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В преддверии Дня строителя в культовом для российской столицы месте — историческом Арбате откроется креативная фотовыставка «Строительство как искусство».
Андрей Бочкарев
На экспозиции можно будет увидеть проекты строительства и архитектуры столицы через призму нейросетей и стили великих художников. Выставку организовали при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
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Ранее жителям столицы рассказали, что аудиовизуальный перформанс на основе нейросетей покажут на Московском урбанфоруме. Графика и световые проекции превратят фасад Дворца водных видов спорта «Лужники» в трехмерный экран, где художники покажут современную столицу, ее архитектурные памятники и динамичную жизнь мегаполиса.
Выставки
Строительство
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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